Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Sofyan Amrabat wzbudził zainteresowanie Fenerbahce Stambuł

Sofyan Amrabat w ostatnim sezonie występował na zasadzie wypożyczenia w Manchesterze United. Czerwone Diabły za czasowe usługi defensywnego pomocnika zapłaciły 9 milionów euro i zapewniły sobie opcję wykupu za 20 milionów euro. Wiadomo już, że angielski klub nie skorzysta z tej możliwości, chyba że ostatecznie wynegocjuje z Fiorentiną korzystniejszą dla siebie kwotę.

Wydaje się, że 27-latek mimo to opuści drużynę Violi, gdyż wzbudza zainteresowanie innych zespołów. Według Rudy’ego Galettiego jednym z takich jest Fenerbahce Stambuł, którym od kilku miesięcy opiekuje się Jose Mourinho. Żółte Kanarki mają 57-krotnego reprezentanta Maroka na swoim radarze, choć zawodnik Fiorentiny nie jest głównym celem portugalskiego szkoleniowca.

The Special One szuka bowiem piłkarza o trochę innej charakterystyce. Gdyby jednak Fenerbahce Stambuł nie znalazło idealnego kandydata, to może podjąć próbę sprowadzenia Sofyana Amrabata.

Sam zawodnik najchętniej wróciłby na Old Trafford, ale trzeba zaznaczyć, że szanse na zawarcie porozumienia na linii Manchester United – Fiorentina są znikome. Marokańczyk podczas wypożyczenia w koszulce giganta Premier League rozegrał łącznie 30 spotkań, jednak nie wpisał się do protokołu meczowego jako strzelec gola lub asystent. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 22 miliony euro.