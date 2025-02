Jorginho opuści Arsenal. Zawarł porozumienie z nowym klubem

Jorginho najprawdopodobniej będzie kontynuował swoją karierę we Flamengo. Jak podaje Julio Miguel Neto, pomocnik zawarł porozumienie z brazylijskim klubem w sprawie umowy przedwstępnej. Do transferu miałoby dojść najbliższego lata.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jorginho

Jorginho o krok od Flamengo. Dogadał się z nowym zespołem

Kontrakt Jorginho z Arsenalem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że strony nie zwiążą się nową umową, co oznacza, iż najbliższego lata 33-latek będzie mógł dołączyć do nowego zespołu za darmo. Defensywny pomocnik już teraz może dogadać się z jakimś klubem co do przyszłej przeprowadzki. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to taki scenariusz najpewniej właśnie się ziścił.

Jak dowiedział się bowiem Julio Miguel Neto, Jorginho zawarł porozumienie z Flamengo w sprawie umowy przedwstępnej. Zatem wygląda na to, że 57-krotny reprezentant Włoch po zakończeniu sezonu 2024/2025 zostanie piłkarzem brazylijskiej drużyny. Dla doświadczonego zawodnika będzie to powrót do kraju, w którym przyszedł na świat. Co ciekawe, weteran dotychczas nie miał okazji grać w żadnym zespole z Kraju Kawy.

Jorginho swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Hellasie Verona, a we Włoszech przywdziewał koszulki również dwóch innych ekip – AC Sambonifacese oraz SSC Napoli. Mistrz Europy od 2018 roku występuje natomiast w Premier League – na początku bronił barw Chelsea, zaś od początku 2023 roku jest zawodnikiem Arsenalu. W obecnej kampanii Jorginho rozegrał 20 meczów i zdobył 1 bramkę, spędzając na boisku dokładnie 1105 minut.

