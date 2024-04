Jorge Mendes zaoferował Realowi wielką gwiazdę. To cel Barcelony

Jorge Mendes to najbardziej rozpoznawalny agent piłkarski na świecie. Portugalczyk ma pod swoją opieką wiele gwiazd i jedną z nich zaoferował Realowi Madryt - poinformował serwis Don Diario.

Jorge Mendes zaoferował Realowi Madryt transfer Bernardo Silvy

Real Madryt w letnim oknie transferowym ponownie rozejrzy się za wzmocnieniami. Aktualnie Królewscy liczą przede wszystkim na finalizację transferu Alphonso Daviesa i Kyliana Mbappe. Wydaje się, że te ruchy są priorytetami dla Florentino Pereza.

Tymczasem niespodziewaną propozycję władzom Realu Madryt złożył Jorge Mendes. Portugalczyk to jedna z najbardziej wpływowych postaci na rynku transferowym. Według informacji serwisu Don Diario agent miał zaoferować Królewskim transfer Bernardo Silvy, który po cichu liczy na odejście z Manchesteru City. Pomocnik Obywateli jest także na radarze FC Barcelony i niewykluczone, że to celowa zagrywka agenta, aby zmotywować Barcę do bardziej konkretnych ruchów.

Bernardo Silva w barwach Manchesteru City rozegrał łącznie 344 mecze, zdobył w nich 64 gole i zanotował 63 asysty. Portugalczyk to arcyważny punkt w układance Pepa Guardioli.