Jonathan Tah od dawna wzbudza zainteresowanie Barcelony, Realu Madryt i Bayernu Monachium. Według hiszpańskiego portalu Fichajes.net do wyścigu o podpis doświadczonego stopera dołączyli Liverpool oraz Tottenham Hotspur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah

Jonathan Tah celem Liverpoolu i Tottenhamu Hotspur

Jonathan Tah jest bardzo łakomym kąskiem na rynku transferowym. Kilka tygodni temu 28-letni stoper zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z Bayerem Leverkusen. Przypomnijmy, że aktualna umowa środkowego obrońcy obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. To oznacza, że 32-krotny reprezentant Niemiec będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu podczas najbliższego letniego okienka.

Dotychczas Jonathan Tah był łączony głównie z Bayernem Monachium, Barceloną oraz Realem Madryt. Wszystko wskazuje na to, że mierzący 195 centymetrów defensor będzie miał również opcję przeprowadzki do Premier League. Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “Fichajes.net” wynika, że do wyścigu o podpis stopera dołączyły dwa angielskie kluby – Liverpool i Tottenham Hotspur.

Urodzony w Hamburgu zawodnik z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy Aptekarzy od lipca 2015 roku, gdy przeprowadził się na BayArenę za 9,5 miliona euro z HSV. Doświadczony piłkarz w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 48 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 1 asystę, czym znacznie przyczynił się do wygrania przez Bayer Leverkusen dwóch cennych trofeów – mistrzostwa Bundesligi oraz Pucharu Niemiec.

Serwis “Transfermarkt” wycenia Jonathana Taha na około 30 milionów euro.