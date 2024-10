Jonathan Junior opuści Kotwicę? To może być ciekawy transfer Brazylijczyka

PressFocus Na zdjęciu: Jonathan Junior

Brazylijski napastnik trafił do Kotwicy Kołobrzeg latem 2023 roku i szybko pokazał, że ten transfer był strzałem w dziesiątkę

Od dłuższego czasu Juniorowi przyglądają się inne polskie kluby, zarówno z Ekstraklasy, jak i z pierwszej ligi

Z ustaleń Goal.pl wynika, że wkrótce możemy się dowiedzieć, gdzie zagra król strzelców 2. ligi sezonu 2023/2024



To już czas na odejście?

Jonathan Junior. To nazwisko bardzo często było zapisywane w notesach skautów oglądających mecze Kotwicy Kołobrzeg. 25-letni obecnie napastnik trafił do Polski latem 2023 roku z brazylijskiego Athletico PR B i szybko pokazał, że niższe ligi to (za) niskie progi dla niego.



W pierwszym sezonie na polskich boiskach Jonathan Junior strzelił aż 23 gole w 30 meczach. Przyniosło to podwójną korzyść. Brazylijczyk został królem strzelców 2. Ligi, a Kotwica wywalczyła awans na zaplecze Ekstraklasy.



Już wtedy wieści o skutecznym napastniku zaczęły się roznosić nie tylko po wybrzeżu. W mediach pojawiły się informacje, że Juniorem zainteresowała się między innymi Pogoń Szczecin. Ostatecznie napastnik został jednak w Kołobrzegu i walczy z Kotwicą na boiskach 1. ligi.

W 1. lidze Brazylijczyk też strzela

W obecnym sezonie liczący 173 centymetry napastnik zagrał 13 meczów w lidze, w których strzelił 3 gole i zaliczył jedną asystę. Do tego dorzucił dwa trafienia w dwóch meczach Pucharu Polski. Czy będą kolejne gole? Albo inaczej, dla kogo od wiosny będzie strzelał Jonathan Junior?



Z informacji Goal.pl wynika, że bardzo konkretne zainteresowanie tym piłkarzem wykazuje Wisła Płock. Płocczanie mają duże ambicje, chcą jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy i uważają, że Jonathan Junior mógłyb w tym pomóc. I choć Brazylijczykowi przygląda się też kilka innych polskich zespołów, to z tego co do nas dociera wynika, że najwiekszą determinację wykazują właśnie płocczanie.



Czy to oznacza, że transfer jest przesądzony? Nie. Ale wygląda na to, że jest bardzo prawdopodobny, a najbliższe dni powinny przynieść odpowiedź na to, czy zostanie ostatecznie zrealizowany. Umowa Juniora z Kotwicą obowiązuje do końca sezonu, niewykluczone jednak, że piłkarz dostanie zgodę na szybsze odejście.