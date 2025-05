Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Jon Aramburu

Jon Aramburu łączony z Realem Madryt

Wszystko wskazuje na to, że Trent Alexander-Arnold w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego przejdzie do Realu Madryt. Media zgodnie informują, że angielski wahadłowy chce kontynuować swoją karierę w stolicy Hiszpanii. Jednak Liverpool nie złożył jeszcze broni i cały czas stara się namówić swojego piłkarza na przedłużenie wygasającej umowy. Gdyby jakimś cudem między stronami doszło do parafowania nowego kontraktu, to Królewscy musieliby rozejrzeć się na rynku za innym prawym obrońcą.

Jak dowiedział się hiszpański serwis „Fichajes.net”, Real Madryt bardzo docenia bocznego defensora Realu Sociedad – Jona Aramburu. 22-letni zawodnik zanotował ogromne postępy w ostatnich miesiącach, co jak widać nie uszło uwadze skautów mistrza La Ligi. Przeprowadzka 13-krotnego reprezentanta Wenezueli na Santiago Bernabeu jest mało prawdopodobna, gdyż najpierw musiałby się wysypać transfer wspomnianego wyżej Trenta Alexandra-Arnolda. Taki scenariusz wydaje się więc wręcz niemożliwy.

„Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii” [WIDEO]

Jon Aramburu jest wychowankiem akademii Realu Sociedad, ale w grudniu 2017 roku opuścił Hiszpanię na rzecz powrotu do ojczyzny, gdzie związał się z Deportivo La Guaira. Następnie przeniósł się do hiszpańskiego Realu Union Club, by w 2023 roku ponownie założyć koszulkę drużyny z San Sebastian, w której od jakiegoś czasu jest kluczowym piłkarzem. W obecnym sezonie prawy obrońca rozegrał 44 spotkania, podczas których strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę. Zdolny 22-latek spędził na boisku ponad 3000 minut.