Joao Felix cierpliwie czeka na rozwój sytuacji. Ma dwie opcje

Joao Felix znajduje się w kluczowym momencie swojej kariery, a jego przyszłość wciąż pozostaje niepewna, choć jego preferencje są jasne. Portugalski gwiazdor zdecydowanie odrzuca powrót do Atletico Madryt i liczy na pownone dołączenie do FC Barcelony lub Benfiki Lizbona.

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Felix nie wróci już do Atletico. Barcelona i Benfica trzymają rękę na pulsie

Niedawno spekulowano na temat powrotu Joao Felixa do Barcelony, gdzie spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu. Jednak rozmowy z katalońskim klubem niespodziewanie ucichły, choć oczywiście na tym etapie nie można jeszcze niczego wykluczyć. Tymczasem, nagle pojawiła się możliwość powrotu do Benfiki Lizbona.

Według doniesień “Sportu”, Benfica wyraziła zainteresowanie Felixem, choć klub analizuje obecnie możliwość sfinansowania jego transferu. W Portugalii pojawiają się sprzeczne informacje na temat tego potencjalnego ruchu. Niektóre źródła twierdzą, że Benfica jest zdeterminowana, aby zaoferować ponad 25 milionów euro za 50% udziałów w transferze Felixa. Inne raporty sugerują, że taka umowa jest niemal niemożliwa ze względu na ograniczenia finansowe klubu.

Decyzje Benfiki w najbliższym czasie będą miały kluczowe znaczenie i mogą wpłynąć na plany transferowe Barcelony. Obecnie portugalski klub pozostawia sobie otwarte opcje na czas trwania okna transferowego, planując sprzedaż kilku graczy, aby móc sprowadzić Felixa. Kierownictwo klubu postrzega jego potencjalne pozyskanie jako niepowtarzalną okazję na rynku transferowym.

Według doniesień, przychylne stanowisko Atletico Madryt ułatwia negocjacje z Benfiką. Klub z Madrytu priorytetowo traktuje odejście Felixa, podczas gdy Barcelona pozostaje w stanie zawieszenia. Blaugrana, za pośrednictwem agenta Jorge Mendesa, wyraziła zainteresowanie, ale sugerowała preferencję dla wypożyczenia do końca sezonu, być może z obniżonymi wynagrodzeniami – scenariusz podobny do zeszłorocznego, wymagający ustępstw finansowych ze strony Felixa.

Joao Felix cierpliwie czeka na rozwój wydarzeń. Chociaż jest otwarty na możliwość powrotu do Benfiki, stawia konkretne warunki sportowe i ekonomiczne. Jego głównym pragnieniem jest gra w barwach Barcelony, ale nie zamyka się na powrót do Portugalii. Możliwość transferu do Premier League również wydaje się kusząca.

