Joao Felix blisko hitowego transferu. Atletico otrzymało ofertę

Joao Felix jest bardzo blisko przenosin z Atletico Madryt do Chelsea. Jak informuje Mundo Deportivo, The Blues złożyli ofertę.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix i Diogo Dalot

Joao Felix ma zamienić Atletico na Chelsea

W ostatnich tygodniach jasne się stało, że Joao Felix będzie szukał nowego klubu. Diego Simeone stracił cierpliwość do zawodnika i nie widzi go w swoim składzie na sezon 2024/2025. Na początku okna transferowego Atletico Madryt otrzymało propozycję wypożyczenia Portugalczyka do Barcelony, ale klub chce definitywnie sprzedać zawodnika.

Przez bardzo długi czas Joao Felix nie budził zainteresowania na rynku transferowym, co bez wątpienia mogło niepokoić włodarzy Rojiblancos. Jednak w pewnym momencie nastąpił kluczowy przełom. Portugalczyk trafił na listę życzeń Chelsea i aktualnie trwa ustalanie szczegółów jego powrotu na Stamford Bridge. Przypomnijmy, że napastnik spędził tam kilka miesięcy, gdy został wypożyczony w styczniu 2023 roku.

Dziennikarze portalu Mundo Deportivo informują, że Atletico Madryt otrzymało ofertę w wysokości 46 milionów euro. Oprócz tego Chelsea miała zagwarantować różne bonusy, o których jeszcze niewiele wiadomo. The Blues wierzą, że Portugalczyk ożywi atak drużyny i pomoże swoją wszechstronnością w osiąganiu kluczowych celów.

24-latek strzelił 10 goli i zaliczył sześć asyst we wszystkich rozgrywkach w barwach Barcelony w zeszłym sezonie. Teraz prawdopodobnie będzie miał okazję do poprawy statystyk na boiskach Premier League. Patrząc na moment okna transferowego oraz małe możliwości innego kierunku, Atletico zapewne zdecyduje się na przyjęcie oferty.

