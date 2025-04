Joao Felix opuści Milan. Zaplanował głośny powrót

Joao Felix nie radzi sobie w Milanie. Latem czeka go kolejna zmiana klubu. Portugalski gwiazdor jest zdecydowany na powrót do Benfiki - twierdzi "Record".

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Felix wybrał klub. Chelsea się zgadza

Joao Felix przeżywa piekielnie trudny okres w swojej karierze. Niegdyś uchodził za olbrzymi talent, a Atletico Madryt w 2019 roku płaciło za niego aż 127 milionów euro. Na przestrzeni kolejnych lat okazało się, że ten nie rozwinął się na miarę potencjału i nie radzi sobie w kolejnych środowiskach. W 2024 roku Atletico definitywnie sprzedało go do Chelsea, gdzie grał wcześniej na wypożyczeniu. Na Stamford Bridge liczono, że ten się odbuduje, ale równie szybko z niego zrezygnowano. Po zaledwie kilku miesiącach Felix wylądował w Milanie, do którego został wypożyczony.

San Siro także nie jest dla niego szczęśliwym miejscem. W 13 meczach zgromadził jedną bramkę oraz jedną asystę, więc nie okazał się realnym wzmocnieniem. Gra regularnie, ale wynika to raczej z braku alternatyw. Rossoneri podjęli już decyzję, że nie będą starać się o wykup Portugalczyka i latem dojdzie do rozstania.

Felix po raz kolejny będzie musiał zmienić klub. “Record” twierdzi, że jest nastawiony na głośny powrót do Benfiki, co uchodzi dla niego za ostatnią szansę, aby jeszcze móc grać na najwyższym poziomie. Portugalski gigant interesuje się swoim wychowankiem od bardzo dawna. Strony prowadzą w tej sprawie konkretne rozmowy, a Chelsea wyraża zgodę na wypożyczenie. Liczy, że docelowo będzie go mogła również tam sprzedać.

Do tej pory Felix wzbraniał się przed dołączeniem do Benfiki, licząc, że kolejne duże europejskie kluby będą chciały go u siebie. Nieudana przygoda z Milanem uświadomiła go, że rodzimy kraj będzie idealnym miejscem, aby wreszcie się odbudować.