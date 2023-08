Manchester United pragnie tego lata rozstać się z Harrym Maguire'em. Faworytem do pozyskania Anglika jest na ten moment Everton.

Maguire znajdzie nowy klub?

Problemy Harry’ego Maguire’a rozpoczęły się po przybyciu Erika ten Haga na Old Trafford. Odstawił on Anglika, sadzając go na ławce rezerwowych. W efekcie stracił miejsce w pierwszym składzie oraz kapitańską opaskę. Aby nie zepsuć swojej pozycji w reprezentacji Anglii, Maguire jest gotowy opuścić Manchester United już tego lata.

Klub również wyraża chęć zakończenia współpracy. Jeśli Maguire odejdzie, na Old Trafford zamelduje się nowy defensor. Na ten moment trudno jest jednak znaleźć doświadczonemu graczowi nowy zespół. Pomimo sporego zainteresowania, żadna z ekip nie jest w stanie sprostać wymaganiom Manchesteru United, który liczy na zarobek w okolicach 40 milionów funtów.

Próbę pozyskania Maguire’a podjął niedawno West Ham United. Oferta opiewająca na 20 milionach funtów została niezwłocznie odrzucona, w związku z czym Młoty zrezygnowały z transakcji.

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Maguire koniec końców zostanie w Premier League. Aktualnie faworytem do ściągnięcia go jest Everton.

