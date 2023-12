Według szwedzkiego portalu Fotbollskanalen Raków Częstochowa wykazuje zainteresowanie duńskim skrzydłowym, Jeppe Okkelsem. Taki transfer nie będzie jednak łatwy do realizacji.

IMAGO / Amanda Persson / Gonzales Photo Na zdjęciu: Jeppe Okkels

Jeppe Okkels łączony z Rakowem Częstochowa

24-letni duński skrzydłowy, Jeppe Okkels, ma za sobą znakomity sezon w lidze szwedzkiej rozgrywając 31 meczów w barwach tamtejszego zespołu Elfsborg, strzelając 11 bramek i notując 6 asyst. Świetne statystyki atakującego nie przechodzą bez uwagi.

Były młodzieżowy reprezentant Danii najprawdopodobniej opuści Szwecję w zimowym okienku transferowym. Jak donosi portal “Fotbollskanalen”, jednym z klubów zainteresowanych jego sprowadzeniem jest Raków Częstochowa.

Wydaje się jednak, że mistrzowi Polski nie będzie łatwo przekonać lewoskrzydłowego do przeprowadzki do PKO BP Ekstraklasy. Jeppe Okkels najpewniej może bowiem liczyć na oferty z dużo lepszych lig. Pozyskanie 24-latka wiązałoby się ze sporym wydatkiem – wycenia się go na około 3 miliony euro.