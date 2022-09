fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Oblak

Tottenham poważnie myśli nad obsadą bramki na najbliższe lata. Faworytem do zastąpienia Hugo Llorisa jest Jan Oblak z Atletico Madryt. Całą sytuację przedyskutowali już menedżer Antonio Conte oraz dyrektor sportowy Fabio Paratici.

Tottenham myśli nad zastąpieniem Hugo Llorisa, który ma już 35 lat na karku

Faworytem Antonio Conte i Fabio Paraticiego jest Jan Oblak

Wyciągnięcie go z Atletico Madryt nie będzie należało do najprostszych. Bramkarza w swoich szeregach widzi także Manchester United

Klubowa legenda powoli schodzi ze sceny

35-letni Hugo Lloris to wciąż kapitan zespołu i bardzo ważny punkt na boisku. Włodarze Tottenhamu rozważają jednak nad przyszłością i obsadą bramki, która będzie potrzebowała solidnego wzmocnienia. Kontrakt Francuza obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, ale następca może przenieść się do Londynu już w przyszłym roku.

Menedżer Antonio Conte oraz dyrektor sportowy Fabio Paratici odbyli już stosowną rozmowę, w trakcie której został wyłoniony główny kandydat. “The London Evening Standard” informuje, że miejsce Llorisa w bramce Kogutów mógłby zająć Jan Oblak. Czołowy bramkarz La Ligi ostatnich lat od dawna budzi zainteresowanie czołowych europejskich klubów, a w swoich szeregach widzi go również Manchester United.

Wyciągnięcie Słoweńca z Atletico Madryt nie będzie należało do najprostszych. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, w związku z czym “Los Rojiblancos” mogą zażyczyć sobie astronomicznej kwoty. Tottenham widzi swoją szansę w przekonaniu Oblaka do zmiany środowiska po ponad ośmiu latach, stawiając tym samym Atletico pod ścianą. Londyńczycy zaczęli już sondować możliwość ściągnięcia go do siebie.

Jeszcze do niedawna Oblak uchodził za najlepszego bramkarza świata, choć obecnie jego dyspozycja nie jest najwyższa. Łącznie ma na swoim koncie 360 występów w Atletico Madryt, a 177 z nich zakończył bez straconej bramki.

