fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Toni Kroos poleciał Realowi Madryt pozyskanie Joshuy Kimmicha

Real Madryt po tym, jak Toni Koos ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery, znalazł się w trudnym położeniu. Gigant La Liga od kilku tygodni zmaga się z wyzwaniem związanym ze znalezieniem następcy 34-latka. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał portal Fichajes.net. Źródło twierdzi, że Kroos miał władzom Los Blancos zarekomendować pozyskanie Joshuy Kimmicha., którego wszechstronność miałaby idealnie spełniać zapotrzebowanie madryckiej ekipy. Pomocnik Bayernu Monachium ma kontrakt z klubem z Bundesligi do końca czerwca 2025 roku. Zawodnik jednocześnie jest wyceniany na 50 milionów euro.

Ciekawe jest to, że Kroosa i Kimmicha łączą bardzo dobre relacje, co podkreśla Fichajes.net. Taki stan rzeczy mógłby mieć zatem wpływ na szybsze przystosowanie się 29-latka do gry w Realu. Kimmich jednocześnie wydaje się idealnym następcą dla Kroosa w Realu.

Władze klubu z Madrytu są tym samym przed podjęciem kluczowej decyzji w sprawie wzmocnienia zespołu. Gdyby transakcja z pozyskaniem piłkarza z Bayernu doszła do skutku, to Real bez wątpienia zyskałby nie tylko utalentowanego zawodnika. Dałby też sygnał rywalom, że cały czas klub ma ambitne plany związane z walką o najwyższe cele i jest w stanie ponosić w związku z tym duże inwestycje.

Kimmich to 93-krotny reprezentant Niemiec. W tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w ośmiu meczach, notując w nich dwie asysty. Pomocnik trafił do ekipy z Allianz Arena w 2015 roku z VfB Stuttgart za 8,5 miliona euro.

