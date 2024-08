Jagiellona ściąga talent z 1. Ligi. Jeden z najwyższych transferów w historii

Cezary Polak jest bliski transferu do Jagiellonii Białystok, donosi Tomasz Włodarczyk na łamach "Meczyki.pl". Młody zawodnik Kotwicy Kołobrzeg był rozchwytywany w ostatnim czasie, ale wszystko wskazuje na to, że trafi do stolicy Podlasia.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Cezary Polak o krok od transferu do Jagiellonii

Cezary Polak być może nie jest znany szerszej publice, ale jego nazwisko w mediach przewijało się dość często w ostatnim czasie. Młody zawodnik Kotwicy Kołobrzeg był łączony z transferem do Wisły Kraków, Rakowa Częstochowa czy Magdeburga. Obecnie najbardziej prawdopodobny wydaje się transfer do drużyny mistrza Polski, Jagiellonii Białystok.

Kotwica Kołobrzeg zwlekała ze sprzedażą swojego młodego gwiazdora, ale wkrótce ma się to zmienić. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, lewy obrońca pojawi się na najbliższym meczu Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź, który odbędzie się w niedzielę, a na poniedziałek zaplanowano testy medyczne. Co więcej, kwota transferu ma oscylować wokół 200 tysięcy euro, co sprawi, że będzie to jeden z największych transferów w historii Betclic 1. Ligi.

Cezary Polak w minionej kampanii rozegrał 31 spotkań na poziomie 2. Ligi, w których zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty, co jest imponującym wynikiem jak na lewego obrońcę. 21-latek w obecnej kampanii wystąpił w sześciu spotkaniach spędzając na murawie 534 minuty. Jeśli transfer zostanie zrealizowany to Jagiellonia zyska bardzo utalentowanego zawodnika, który w przyszłości może stanowić o sile tego zespołu.

