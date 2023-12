Jagiellonia Białystok zimą planuje sprowadzić kogoś do formacji ofensywnej. Wicelider tabeli PKO BP Ekstraklasy chciał ściągnąć do siebie Juana Munoza z Zagłębia Lubin, ale Miedziowi wolą zatrzymać Hiszpana - donosi Tomasz Włodarczyk.

IMAGO / Paweł Jaskółka / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia Białystok rozgrywa fantastyczny sezon i zajmuje 2. miejsce w tabeli

Adrian Siemieniec w styczniu pragnie jednak jeszcze bardziej wzmocnić zespół

Z Jagą łączony był Juan Munoz, jednak Zagłębie Lubin chce zatrzymać Hiszpana

Jaga chciała Munoza, Zagłębie odmówiło

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”, Jagiellonia Białystok w zimowym okienku transferowym planuje jeszcze bardziej wzmocnić linię ataku. Duma Podlasia interesowała się Juanem Munozem z Zagłębia Lubin, lecz Miedziowi najprawdopodobniej nie wyrażą zgody na transfer 28-letniego Hiszpana.

– Jagiellonia szuka kogoś do ofensywy. Była zainteresowana sprowadzeniem do siebie Juana Munoza z Zagłębia Lubin, który na razie zawodzi na Dolnym Śląsku. W Białymstoku miałby pewnie lepsze środowisko do aklimatyzacji, bo jest kilku zawodników z Półwyspu Iberyjskiego. Natomiast Miedziowi chcą mu jeszcze dać szansę – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie “Okno Transferowe”.

Jaga zachwyca w aktualnej kampanii – z 38 punktami na koncie zajmuje drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.