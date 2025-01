Jagiellonia blisko ciekawego transferu. Mistrz Polski wzmacnia się przed rundą wiosenną [NASZ NEWS]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leon Flach

Ponad 100 meczów w MLS

Z informacji goal.pl wynika, że nowym piłkarzem Jagiellonii zostanie Leon Flach. To 23-letni Amerykanin, który ostatnio grał w Philadelphii i jest wyceniany na 3 miliony euro. Do Jagiellonii trafi jednak bez kwoty odstępnego. Flach karierę zaczynał w Niemczech, gdzie przechodził przez różne szczeble, od piłki juniorskiej do seniorskiej.



W marcu 2021 roku ze St. Pauli wyjechał do Philadephii i grał tam do dziś. Na koncie ma 116 meczów w lidze MLS plus 10 w play off. Jeśli chodzi o statystyki, to w tych spotkaniach strzelił dwa gole i zaliczył sześć asyst. 1 stycznia skończył mu się kontrakt z Philadelphią i to sprawiło, że mógł odejść za darmo.



Z informacji goal.pl wynika, że dogadał się z Jagiellonią i już wkrótce dołączy do zgrupowania tej drużyny w Turcji. To gracz linii pomocy i następca sprzedanego do Chin Portugalczyka Nene.



Flach na brak propozycji nie narzekał. Niedawno media z Wysp Brytyjskich informowały o zainteresowaniu ze strony Derby County, miał też możliwość podpisania umowy w ekstraklasie szwajcarskiej. Jak się jednak okazuje, Jagiellonia jako projekt może już konkurować z takimi propozycjami jak te powyżej, bo z kilku możliwości Flach wybrał właśnie ofertę mistrza Polski.

Urodzony w Teksasie, wychowany w Niemczech

Flach urodził się w Teksasie, ale jego rodzice są niemieckiego pochodzenia. Gdy miał kilka lat, wrócili do Niemiec, zabierając syna ze sobą. Osiedlili się w Hamburgu, stąd właśnie początki Flacha w tym klubie. Nowy nabytek Jagiellonii zadebiutował nawet w 2. Bundeslidze (9 meczów, 1 gol), ale potem, jak wspomniano, wrócił do USA.



Za występy w Philadelphii był z reguły chwalony. Pierwszego gola w MLS zdobył przeciwko Columbus Crew, które było wtedy urzędującym mistrzem. Flach grał w reprezentacji Niemiec (do lat 18) i USA (do lat 20).