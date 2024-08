Jagiellonia ma nowego piłkarza. To on zastąpi Marczuka?

Jagiellonia Białystok oficjalnie potwierdziła kolejny transfer. Do drużyny mistrza Polski dołączył Marcin Listkowski, który ostatnie cztery lata spędził we Włoszech.

Listkowski wraca do Polski. Zagra w Jagiellonii

Jagiellonia Białystok ma już zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Konferencji, ale w dwumeczu z Ajaksem Amsterdam powalczy jeszcze o awans do Ligi Europy. Mistrzów Polski czeka zatem bardzo wymagająca runda jesienna, podczas której będą musieli skutecznie rywalizować na kilku frontach. Z klubu dochodzą sygnały, że kadra nie została jeszcze skompletowana. Do tej pory Jagiellonia sprowadziła Maksymiliana Stryjka, Mikiego Villara, Joao Moutinho, Tomasa Silvę, Lamine Diaby-Fadigę oraz Darko Czurlinowa. We wtorek potwierdzony został kolejny transfer.

Białostocką ekipę wzmocnił Marcin Listkowski, który po czteroletnim pobycie we Włoszech wrócił do Polski. 26-latek przeniósł się do Jagiellonii definitywnie, podpisując z nią dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Uważa się, że ma on być następcą sprzedanego do Stanów Zjednoczonych Dominika Marczuka.

🟡🔴 𝗡𝗼𝘄𝘆 𝘄 𝘇𝗲𝘀𝗽𝗼𝗹𝗲 🟡🔴



Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika 🆕. Dwuletni kontrakt z Żółto-Czerwonymi, z opcją przedłużenia o kolejny sezon, podpisał Marcin Listkowski 🖊️. Będzie występował z numerem 2⃣9⃣.



Marcin, witamy i życzymy powodzenia❗️



🔗 Czytaj:… pic.twitter.com/iYPcTpn1aC — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) August 20, 2024

W 2020 roku Listkowski opuścił Pogoń Szczecin na rzecz gry w Lecce, które zapłaciło za niego 300 tysięcy euro. We Włoszech tylko sześciokrotnie dane mu było wystąpić na poziomie Serie A. Znacznie częściej grał na jej zapleczu, gdzie uzbierał w sumie 61 spotkań. W sezonie 2023/2024 odbudował się dopiero wiosną, kiedy to został wypożyczony do Lecco.