Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia sprzedaje obrońcę do ligi czeskiej

Jagiellonia Białystok do tej pory kapitalnie łączy grę w Lidze Konferencji Europy z rozgrywkami PKO Ekstraklasy. Mistrz Polski na wiosnę zagra w fazie play-off europejskich rozgrywek i ma zamiar awansować dalej. Do tego konieczne będą jednak wzmocnienia w trakcie zimowego okienka transferowego, które już za kilka dni się otworzy.

WIDEO: Jagiellonia wróciła do starej gry. Trzeba się martwić?

Dyrektor sportowy białostoczan, Łukasz Masłowski do tej pory przyzwyczaił do bardzo dobrych transferów i wyciągania nieoczywistych graczy za małe pieniądze – lub po prostu za darmo – z innych zespołów. Można się więc spodziewać, że i tym razem do klubu dołączą jakościowi gracze. Jednak także i jemu zdarzają się wpadki. Jedną z nich jest pozyskanie Jetmira Halitiego. Kosowski środkowy obrońca dołączył do Jagiellonii przed tym sezonem i kompletnie zawiódł pokładane w nim nadzieje. Do tej pory rozegrał tylko osiem spotkań i kolejnych już nie będzie.

Według informacji przekazanych przez Jakuba Seweryna ze “Sport.pl”, Jagiellonia Białystok sprzeda Jetmira Halitiego do niedawnego rywala z Ligi Konferencji Europy, a więc zespołu Mlady Boleslav. Mistrz Polski na tym ruchu jeszcze zarobi, bowiem do Polski 28-letni stoper trafił za darmo ze szwedzkiego AIK.

