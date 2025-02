Jagiellonia otrzymała oferty za Pululu! Decyzja była błyskawiczna

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Dwie oferty za Pululu odrzucone

Jagiellonia Białystok w zimowym okienku transferowym bardzo konkretnie się wzmocniła. Do klubu dołączyło kilku graczy z bardzo ciekawym CV i jak się wydaje o sporych umiejętnościach, które z pewnością pomogą w walce o obronę tytułu mistrza Polski, Puchar Polski oraz co chyba najważniejsze, dalszą grę w Lidze Konferencji Europy.

W ostatnim czasie w mediach pojawiały się także informacje o tym, że w samej końcówce okienka transferowego do klubu dołączyć może Kamil Jóźwiak. Reprezentant Polski nie zostanie jednak nowym graczem białostoczan, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. W ostatnim dniu okienka transferowego w wielu ligach w Europie Łukasz Masłowski, a więc dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok podzielił się jednak w mediach informacją, że w zimowym okienku transferowym do klubu wpłynęły dwie oferty za Afimico Pululu. Obie zostały jednak szybko odrzucone, bowiem byłby zbyt niskie, o czym Masłowski powiedział w rozmowie z TVP Sport.

WIDEO: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

– Słyszeliśmy o dużym zainteresowaniu Pululu z wielu klubów, jednak finalnie wpłynęły tylko dwie oferty. Nie były one jednak w żadnym stopniu atrakcyjne oferty dla Jagiellonii. Naszym celem jest wspólne dotrwanie do lata, a później podjęcie decyzji, co jest najlepsze dla wszystkich – stwierdził dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok.

Afimico Pululu w tym sezonie ma na koncie 30 rozegranych spotkań oraz 14 zdobytych goli oraz trzy asysty. 25-latek ma ważną umowę z Dumą Podlasia do końca czerwca 2026 roku.

Zobacz także: Lech zdecydował. Chce ruszyć po sensacyjnego napastnika