Jesteśmy świadkami transferowego rekordu w Premier League! W czwartek nad ranem Jack Grealish pomyślnie przeszedł testy medyczne w bazie Manchesteru City. Długie negocjacje pomiędzy klubami zostały zakończone i do klubowej kasy Aston Villi wpłynęło właśnie 100 mln funtów, natomiast piłkarz został oficjalnie zaprezentowany jako nowy nabytek The Citizens.

Jack Grealish dopełnił wszystkich formalności i oficjalnie został piłkarzem Manchesteru City

Aston Villa próbowała z całych sił zatrzymać 25-latka, ale o zmianie barw zadecydowały aspekty sportowe

Lwy zaoferowały Anglikowi taką samą tygodniówkę, co Obywatele, ale pomimo tego Grealish odmówił

Jack Grealish pobił transferowy rekord Premier League

Na ten moment Jack Grealish jest najdroższym piłkarzem Premier League. Manchester City zaoferował Aston Villi 100 mln funtów za ich kapitana. Sam zawodnik zgodził się na sześcioletni kontrakt oraz 230 tyś tygodniowej pensji.

Grealish od samego początku chciał przejść do zespołu Guardioli i nie skusił się nawet na takie same zarobki w ekipie Lwów. Tym sposobem klub nie miał już większych szans, aby przekonać 25-latka do pozostania w Birmingham.

W przypadku rywalizacji z gigantyczną ofertą, a także mocno sprecyzowanymi planami City, ciężko było dłużej utrzymać się na powierzchni. Ekipa z Etihad celuje w zwycięstwo przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów oraz pragnie obronić mistrzostwo Anglii, przez co za wszelką cenę uzupełnia brakujące elementy przed startem nowej kampanii.

