Inter wymieni się piłkarzami z PSG? Jutro spotkanie Conte z władzami Nerazzurrich

Trener Interu Mediolan jutro ma spotkać się z władzami klubu w sprawie omówienia tematu wymiany piłkarzy. Do ekipy z miasta mody miałby trafić Leandro Paredes. Z kolei w zamian za niego do Paris Saint-Germain miałby dołączyć Christian Eriksen. Antonio Conte wydaje się optymistycznie nastawiony do takiego rozwiązania.

Trener Interu Mediolan ma spotkać się z dyrektorami Piero Ausilio i Beppe Marottą w Appiano Gentile. Nie jest żadną tajemnicą, że były selekcjoner reprezentacji Włoch chce mieć Argentyńczyka jak najszybciej do swojej dyspozycji.

Drogi Pochettino i reprezentanta Danii znów się zejdą?

Duńczyk Eriksen w PSG też nie powinien nikogo dziwić. Szczególnie że wkrótce nowym trenerem tego zespołu ma zostać Mauricio Pochettino, który ma zastąpić zwolnionego Thomasa Tuchela. Argentyńczyk w przeszłości miał już okazję współpracować z zawodnikiem w Tottenhamie Hostpur.

Tymczasem w kontekście Leandro Paredesa godne uwagi jest to, że ten był już łączony z przeprowadzką do teamu z miasta mody latem minionego roku. Za transferem zawodnika do Interu przemawiać ma jego wszechstronność. 26-latek może grać zarówno jako ofensywny, jak i defensywny pomocnik.