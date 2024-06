Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Maduka Odoye na radarze Interu Mediolan

Inter Mediolan jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu przeczesywał rynek transferowy w kontekście wzmocnień pierwszego zespołu. Na zasadzie wolnego transferu do świeżo upieczonego mistrza Włoch dołączą Piotr Zieliński oraz Mehdi Taremi. Na dwóch nowych zawodnikach władze Nerazzurrich nie poprzestaną, bowiem fani mogą spodziewać się kolejnych nowych twarzy. Do Mediolanu trafić ma bramkarz, który zastąpi Emila Audero. Włoch nie zostanie wykupiony i po wypożyczeniu powróci do Sampdorii.

Z informacji, które przekazał Gianluca Di Marzio wynika, że Inter na liście życzeń umieścił golkipera Udinese. Zdaniem włoskiego dziennikarza Maduka Odoye znajduje się na dobrej drodze, aby zasilić szeregi 20-krotnych mistrzów Serie A. Nigeryjczyk ostatni sezon spędził w Udinese, gdzie rozegrał 22 mecze, w których 5 razy zachował czyste konto. Na Półwyspie Apenińskim występuje dopiero od sierpnia ubiegłego roku, gdy opuścił Watford na rzecz klubu ze Stadio Friuli.

Udinese, żeby sprzedać bramkarza, oczekuje kwoty w granicach 12 milionów euro plus ewentualne bonusy. Inter zamierza podjąć negocjację, aby nieco obniżyć koszt ewentualnego transferu. Jeśli ostatecznie trafi do Mediolanu przyjdzie mu rywalizować o miejsce między słupkami z Yannem Sommerem. Szwajcar w poprzedniej kampanii udowodnił swoją wartość i stanowił mocny punkt zespołu. 24-latek musiałby zatem pogodzić się z rolą rezerwowego i sporadycznymi występami w mniej ważnych meczach.