PressFocus Na zdjęciu: Marcus Thuram

“Nerazzurri” szukają nowego napastnika

Znani piłkarze mogą latem trafić na Stadio Giuseppe Meazza

Na celowniku Interu jest choćby Pierre-Emerick Aubameyang

Lautaro Martinez będzie miał u boku nowego napastnika

Włoskie media podają, że Inter już zaczyna rozglądać się za potencjalnymi wzmocnieniami. Jednym z priorytetów mediolańskiego klubu jest napastnik. Nowy zawodnik miałby tworzyć duet z Lautaro Martinezem, który nie ma zamiaru opuszczać Stadio Giuseppe Meazza.

Pierwszym łączonym z obecnie trzecią drużyną obecnego sezonu Serie A jest Marcus Thuram. Wicemistrz świata już latem był powiązany z przeprowadzką do Mediolanu. Kontrakt Francuza z Borussią Monchengladbach wygasa wraz z końcem sezonu. Problem Interu może stanowić konkurencje. Synem Lilliana Thurama interesuje się bowiem też Bayern Monachium.

Kolejnym piłkarzem, który może latem trafić na Stadio Giuseppe Meazza jest Pierre-Emerick Aubameyang. Napastnik urodzony w Gabonie prawdopodobnie po sezonie opuści szeregi Chelsea. Napastnikiem interesuje się również FC Barcelona oraz AC Milan. A w przeszłości miał okazję występować w koszulce “Rossonerich”.

Inni zawodnicy, którzy latem mogą przejść do Interu to: Mateo Retegui, Roberto Firmino oraz Gianluca Scamacca. Pierwszy z nich ostatnio dobrze zaprezentował się włoskim kibicom. Zdobył dwie bramki podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji. Firmino już ogłosił, że zmieni barwy klubowe. Ten piłkarz też jest łakomym kąskiem na rynku transferowym, a dziennikarze łączą go z przeprowadzką głównie do Juventusu. Ostatnim na liście życzeń “Nerazzurrich” jest zawodnik na co dzień występujący w koszulce West Hamu United. Scamacca jest gotowy wrócić do Serie A po zaledwie roku spędzonym w Premier League.

Sprawdź także: Piłkarz Interu gotowy poświęcić zarobki, aby tylko zostać w Mediolanie