Inter rozmawiał z Liverpoolem. Nadchodzi hit transferowy?

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi i Arne Slot

Inter sonduje możliwość wypożyczenia Federico Chiesy

Inter Mediolan prowadzi rozmowy z Liverpoolem w sprawie potencjalnego wypożyczenia Federico Chiesy, co może stać się jednym z największych ruchów transferowych tej zimy. Skrzydłowy dołączył do angielskiego klubu latem tego roku z Juventusu za 12,5 miliona funtów. Jednak jego czas gry na boisku został mocno ograniczony przez kontuzje.

WIDEO: Skróty meczów Liverpoolu

Włoski piłkarz ma zaledwie 18 minut gry w Premier League w tym sezonie, a w hierarchii Arne Slota znajduje się za Mohamedem Salahem. Dla wielu obserwatorów może to oznaczać problemy dla Chiesy, zwłaszcza w kontekście możliwego przedłużenia kontraktu Salaha o kolejne dwa lata.

Simone Inzaghi, szkoleniowiec Nerazzurrich, aktywnie poszukuje wzmocnień na pozycji skrzydłowego. Trener jest dużym fanem umiejętności piłkarskich Chiesy i widzi w nim potencjalne wsparcie w walce o obronę tytułu mistrza Serie A. Jednak to, czy Liverpool pozwoli na wypożyczenie swojego zawodnika, pozostaje trudną kwestią.

Ewentualne przybycie Włocha do Interu może zmusić klub do pozbycia się innych zawodników. Doświadczony Marko Arnautović oraz napastnik Angel Correa są na radarze kilku klubów z Hiszpanii i Turcji. Jedna z tych transakcji mogłaby ułatwić drogę dla Chiesy.

Sam Chiesa ma ambicję, by walczyć o miejsce w podstawowym składzie Liverpoolu po odzyskaniu pełnej sprawności. Nie planuje opuszczać Anfield, chyba że sytuacja zmusi go do zmiany decyzji, zwłaszcza jeśli będzie nadal pomijany przez Slota.