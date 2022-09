fot. PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Inter obawia się, że Paris Saint-Germain w styczniowym okienku transferowym wróci do tematu Milana Skriniara. Z tego powodu władze klubu rozpoczęły rozmowy w sprawie przekonania defensora do pozostania w Mediolanie na dłużej.

Paris Saint-Germain pracowało latem nad transferem Milana Skriniara

Transakcji nie udało się sfinalizować, ale mistrzowie Francji chcą podjąć kolejną próbę już w styczniowym okienku

Inter Mediolan zamierza zatrzymać Skriniara na dłużej. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku

To nie koniec walki o Skriniara

Latem Paris Saint-Germain intensywnie pracowało nad transferem Milana Skriniara. W pewnym momencie wydawało się, że do sfinalizowania transakcji pozostały już tylko szczegóły, lecz wówczas wszystko się posypało. Spore zamieszanie wywołały przenosiny Gleisona Bremera do Juventusu, typowanego w Mediolanie na następcę słowackiego defensora. Inter nie znalazł innego jakościowego kandydata, więc odrzucał kolejne oferty mistrza Francji. Finalnie zdecydowano się na zaniechanie starań, choć temat ma wrócić już w trakcie styczniowego okienka transferowego.

Sytuacja Skriniara budzi zainteresowanie nie tylko Paris Saint-Germain, ale także innych europejskich gigantów. Jego kontrakt we Włoszech obowiązuje bowiem zaledwie do 30 czerwca 2023 roku, więc możliwość pozyskania takiego zawodnika na zasadach wolnego transferu jest bardzo kusząca.

Władze Interu zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, dlatego rozpoczęli rozmowy w sprawie przedłużenia współpracy na nowych warunkach. W grę wchodzi umowa do 2027 roku i zarobki na poziomie 6,5 miliona euro netto za sezon gry. Może to jeszcze ulec poważnym zmianom, gdyż decydujące słowo należy do defensora. Włoski gigant jest gotowy na spore ustępstwa, a nawet podpisanie krótszego kontraktu z zawarciem klauzuli wykupu.

Skriniar to czołowy defensor Serie A. Na swoim koncie ma łącznie 216 ligowych występów, w trakcie których dziesięciokrotnie trafiał do siatki.

