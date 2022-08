fot. PressFocus Na zdjęciu: Francesco Acerbi

Inter Mediolan może wreszcie tego lata pozyskać nowego środkowego obrońcę. Negocjacje z Lazio w sprawie Francesco Acerbiego zbliżają się już do końca, o czym informuje Gianluca Di Marzio.

Inter Mediolan szukał nowego środkowego obrońcy przez niemal całe okienko

Włodarze włoskiego klubu zdecydowali, że Milan Skriniar nie opuści zespołu na rzecz PSG

Defensywę może wzmocnić Francesco Acerbi z Lazio

Okazja do pozyskania solidnego ligowca

Inter Mediolan poważnie namieszał w trakcie letniego okienka. W obliczu potencjalnego transferu Milana Skirniara do Paris Saint-Germain, poszukiwano jakościowego następcy. Miał nim zostać Gleison Bremer, lecz ten finalnie zdecydował się na przenosiny do Juventusu.

Wicemistrzowie Włoch długo szukali, lecz nie byli w stanie przejść do żadnych konkretów. W kuluarach mówiło się między innymi o Nikoli Milenkoviciu, ale ten ruch nie doszedł do skutku. W obliczu braku ciekawych opcji zdecydowano, że Skriniar nie dołączy tego lata do francuskiej potęgi i zostanie w Mediolanie na kolejny sezon.

Istnieje natomiast opcja, że nowy defensor finalnie wzmocni Inter. Mowa tu o Francesco Acerbim, który planuje rozstać się z Lazio. Negocjacje długo nie przynosiły niczego dobrego, lecz w ostatnich dniach nastąpił przełom. Rzymianie zgodzili się przeprowadzić transakcję na zasadach wypożyczenia z opcją późniejszego wykupu.

34-latek to we Włoszech bardzo uznany ligowiec, który ma na swoim koncie przeszło 300 występów w Serie A. W poprzednim sezonie zagrał łącznie w 36 spotkaniach i strzelił cztery bramki. Jego transfer zagwarantowałby ogrom doświadczenia, a także piłkarskiej jakości.

Zobacz również: Antony nie zagra w meczu ligowym, chce wielkiego transferu