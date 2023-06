PressFocus Na zdjęciu: Davide Frattesi

Davide Frattesi ma za sobą bardzo dobry sezon

Nieprzypadkowo pomocnik Sassuolo znalazł się na celowniku Interu

“Nerazzurri” wkrótce złożą za niego oficjalną ofertę

Davide Frattesi zostanie zawodnikiem “Nerazzurrich”?

Z informacji przekazanych przez włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport” wynika, że Davide Frattesi znajduje się na samym szczycie listy życzeń Interu, który będzie próbował sprowadzić go w swoje szeregi już latem. Negocjacje między finalistą Ligi Mistrzów a Sassuolo w ostatnich dniach znacznie przyspieszyły i idą w odpowiednim kierunku.

Koszt transferu Davide Frattesiego do Interu miałby wynieść 35 milionów euro. Jest to kwota przewyższająca nieco możliwości “Nerazzurrich”, dlatego planują oni w ramach rozliczenia z Sassuolo dołączyć do transakcji Samuele Mulattieriego. 22-latek ma za sobą bardzo dobry sezon spędzony na zapleczu Serie A w barwach Frosinone.

Davide Frattesi w minionej kampanii rozegrał 36 spotkań ligowych w zespole z Mapei Stadium. Zdołał także siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Jego talent dostrzega nawet sam Roberto Mancini. Selekcjoner reprezentacji Włoch w samych superlatywach wypowiada się o 24-latku, który już regularnie pojawia się na zgrupowaniach.

