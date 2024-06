PressFocus Na zdjęciu: Luis Suarez i Leo Messi

Raphael Varane celem transferowym Interu Miami

Raphael Varane nie przedłużył wygasającego kontraktu z Manchesterem United, a to oznacza, że środkowy obrońca w letnim okienku transferowym będzie dostępny za darmo. Ten fakt zwrócił uwagę między innymi Interu Miami, który w najbliższych dniach najprawdopodobniej przedstawi ofertę doświadczonemu stoperowi. 31-letni defensor w zespole Flamingów dzieliłby szatnię z takimi piłkarzami jak Leo Messi, Luis Suarez, Jordi Alba czy Sergio Busquets.

93-krotny reprezentant Francji w ostatnich tygodniach był również łączony z powrotem do RC Lens, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki oraz przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, na co namawia go Cristiano Ronaldo. Raphael Varane występował w drużynie Czerwonych Diabłów od sierpnia 2021 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za 40 milionów euro z Realu Madryt. Obrońca największe sukcesy święcił właśnie w ekipie Królewskich, z którą cztery razy wygrał Ligę Mistrzów.

Raphael Varane w 32 spotkaniach minionego sezonu zdobył 1 bramkę. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia mierzącego 191 centymetrów wzrostu stopera na 20 milionów euro. Inter Miami po 20. kolejkach zajmuje 1. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej Major League Soccer.