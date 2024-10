Inter Miami chce skrzydłowego Barcelony. W przeszłości grał z Messim

Inter Miami będzie chciał pozyskać Ansu Fatiego. Jak podaje portal Fichajes Hiszpan miałby trafić do drużyny Leo Messiego w 2025 roku. Wśród innych kandydatów wymienia się także Neymara.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Inter Miami kompletuje skład na Klubowe Mistrzostwa Świata

Inter Miami ma interesować się nikim innym jak Ansu Fatim. Po ogłoszeniu FIFA, że amerykański zespół zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata, klub zamierza pozyskać możliwie jak najlepszych zawodników.

Na transfer Fatiego ma naciskać Leo Messi. Argentyńczyk chciałby, żeby do drużyny dołączył kolejny były zawodnik FC Barcelony.

Aktualnie oprócz Messiego zawodnikami występującymi w Inter Miami z przeszłością w Blaugranie są Jordi Alba, Sergio Busquets i Luis Suarez. Hiszpan może być kolejnym piłkarzem, który dołączy do tej listy.

Pomysłem Messiego jest pozyskanie lewonożnego skrzydłowego na przyszły sezon. Mówi się także o potencjalnym zainteresowaniu Neymarem.

Gdyby Brazylijczyk zdecydował się na transfer, oznaczałoby to wznowienie legendarnego trio MSN, które w Barcelonie w latach 2014–2017 zdobyło 364 bramki.

Inter Miami będzie jedną z 32 drużyn, które wezmą udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Turniej ma odbyć się w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku.

Jeśli Ansu Fati nie odzyska formy pod wodzą Hansiego Flicka, a Barcelona będzie chciała się go pozbyć, może to być dla niego bardzo interesujący projekt. Obecność Leo oraz udział w KMŚ mogą skłonić młodego skrzydłowego do gry w różowych barwach.

Czytaj dalej: Lewandowski bohaterem Barcelony. Wysoko oceniony w hiszpańskich mediach