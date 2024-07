fot. ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Min-jae Kim

Inter pozyska kolejnego defensora Bayernu?

Inter Mediolan w zeszłym roku sprowadził z Bayernu Monachium Benjamina Pavarda, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Tego lata może dojść do kolejnej transakcji między klubami, bowiem Nerrazzuri poważnie interesują się pozyskaniem Min-jae Kima.

Bawarczycy wzmocnili już swoją defensywę Hirokim Ito ze Stuttgartu, a do tego wciąż trwają prace nad transferem Jonathana Taha. Jeśli uda się sprowadzić również zawodnika Bayeru Leverkusen, w linii obrony Bayernu będzie zbyt duży tłok. To sugeruje, że nie obędzie się bez rozstań. Na wylocie z Monachium jest Matthijs de Ligt, któremu coraz bliżej do Manchesteru United. Inter Mediolan liczy, że niemiecki gigant zgodzi się także na odejście Kima, który ma za sobą bardzo przeciętny sezon.

Sprowadzony z Napoli za 50 milionów euro Koreańczyk nie spisywał się idealnie, co stawia jego przyszłość w Bayernie pod znakiem zapytania. Z uwagi na finansowe ograniczenia Inter jest w stanie zaproponować jedynie opcję wypożyczenia, gdyż nie ma wystarczających funduszy, aby dokonać transferu definitywnego. W Mediolanie panuje wiara, że powrót Kima do Serie A mu się przysłuży i pomoże wrócić do dyspozycji, którą prezentował jeszcze za czasów Napoli.

Aby Inter mógł przystąpić do prac nad tym transferem, najpierw musi pożegnać Srtefana De Vrija. Wówczas zwolni się miejsce, które będzie mógł zająć Kim. De Vrij zadeklarował niedawno, że w Mediolanie czuje się świetnie. Nie zmienia to faktu, że ma na stole atrakcyjną finansowo propozycję z Arabii Saudyjskiej.