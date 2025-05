Inter dogadał się z Brazylijczykiem! Teraz negocjuje z klubem z Francji

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Luis Henrique celem Interu, Marsylia gra twardo

Inter Mediolan pracuje nad wzmocnieniem drużyny przed kolejnym sezonem, a priorytetem jest obecnie pozyskanie Luisa Henrique z Olympique Marsylia. Brazylijski skrzydłowy, który rozgrywa bardzo dobry sezon pod wodzą Roberto De Zerbiego, wzbudził poważne zainteresowanie Nerazzurrich. W obecnych rozgrywkach zanotował 9 bramek oraz 9 asyst w 34 meczach, występując zarówno jako skrzydłowy, jak i wahadłowy w systemie 3-5-2.

Luis Henrique pierwsze kroki stawiał w Botafogo, skąd za 12 milionów euro trafił do Marsylii we wrześniu 2020. Po dwóch sezonach pełnych wzlotów i upadków wrócił na rok do Brazylii, a obecny sezon stał się przełomem w jego karierze.

Zobacz również: Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało? (WIDEO)

Według „Sky Sport” Inter osiągnął już pełne porozumienie z piłkarzem w sprawie pięcioletniego kontraktu. Brazylijczyk zaakceptował warunki finansowe, które mają być nieznacznie lepsze niż jego obecne zarobki w Ligue 1. Do ustalenia pozostała jednak najważniejsza kwestia – kwota transferowa.

Marsylia nie zamierza ułatwiać zadania działaczom Interu i oczekuje za Luisa Henrique co najmniej 30 milionów euro. Nerazzurri na razie nie przekroczyli w swojej ofercie granicy 25 milionów, wliczając w to bonusy. Różnica istnieje, lecz jest na tyle niewielka, że negocjacje powinny przynieść rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

W przeszłości oba kluby wielokrotnie współpracowały przy transferach – choćby Joaquina Correi i Franco Carboniego – co daje dodatkową nadzieję, że Luis Henrique wkrótce oficjalnie zostanie piłkarzem Interu.