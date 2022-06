fot. PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Inter Mediolan po sfinalizowaniu wypożyczenia Romelu Lukaku nie zamierza się zatrzymywać w kontekście wzmocnień w ofensywie. Wciąż na celowniku Nerazzurrich znajduje się Paulo Dybala. Tymczasem nowe informacje dotyczące Argentyńczyka opublikowała La Gazzetta dello Sport.

Wciąż niejasna jest sytuacja związana z przyszłością Paulo Dybali

Sfokusowany na punkcie Argentyńczyka wydaje się Inter Mediolan

28-latek od 1 lipca będzie wolnym piłkarzem

Dybala stworzy duet napastników z Lukaku?

Inter Mediolan ma zamiar pozyskać Paulo Dybalę na zasadzie wolnego transferu. 28-latek ma tylko do końca czerwca ważny kontrakt z Juventusem, więc od 1 lipca będzie bez przynależności klubowej. Jednocześnie argentyński napastnik wydaje się łakomym kąskiem na rynku transferowym.

La Gazzetta dello Sport ujawniła natomiast informacje na temat warunków, na jakie Dybala może liczyć w Interze. Sternicy Nerazzurrich zaoferowali piłkarzowi pięć milionów euro na sezon plus milion euro w formie bonusów, jeśli zawodnik rozegra co najmniej 50 procent możliwych do rozegrania spotkań. Tego typu klauzula ma chronić Inter, gdyby piłkarz doznał poważnej kontuzji.

Zobacz także:

Ostatnio co prawda włoskie media przekonywały, że negocjacje między klubem z Mediolanu a piłkarzem zostały wstrzymane. Dementuje tego typu stwierdzenia La Gazzetta dello Sport, dając do zrozumienia, że dialog między obiema stronami wciąż trwa.

Dybala ma za sobą sezon, w którym rozegrał 39 meczów. Strzelił 15 goli, a ponadto zaliczył w nich sześć asyst.

Czytaj więcej: Juventus szuka sposobu na przekonanie Giallorossich