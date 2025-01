Inter Mediolan celuje w młode gwiazdy z Argentyny. Negocjacje w toku

Inter Mediolan pracuje nad transferami Tomasa Pereza i Mateo Silvettiego z Newell’s Old Boys. Według "Sky Sport Italia", Nerazzurri zorganizowali spotkanie z prezydentem argentyńskiego klubu, aby omówić szczegóły transakcji.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter negocjuje transfer dwóch talentów z Newell’s Old Boys

Inter Mediolan, chcąc odmłodzić skład zgodnie z wytycznymi nowych właścicieli z Oaktree, skierował uwagę na dwóch argentyńskich zawodników z Newell’s Old Boys – pomocnika Tomasa Pereza i skrzydłowego Mateo Silvettiego. Obaj 19-latkowie znaleźli się na celowniku Nerazzurrich, którzy zamierzają inwestować w młodych, perspektywicznych piłkarzy.

Według “Sky Sport Italia”, prezydent Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, przyjechał do Mediolanu na spotkanie z przedstawicielami Interu. Klub z San Siro złożył ofertę w wysokości 12 milionów euro, uwzględniającą dodatkowe bonusy, aby pozyskać obu zawodników. Mimo otwartości na dalsze negocjacje, różnica między oczekiwaniami obu stron wciąż pozostaje znacząca.

Inter rozważa również alternatywny scenariusz – zakontraktowanie tylko jednego z zawodników. Wydaje się, że Tomas Perez ma większe szanse na transfer już w styczniu. Jeśli dojdzie do porozumienia, młody pomocnik mógłby zostać wypożyczony do innego zespołu na najbliższe sześć miesięcy, aby nabierać doświadczenia.

Nerazzurri nie tracą czasu, by wzmocnić kadrę utalentowanymi zawodnikami i jednocześnie dostosować się do strategii długoterminowego rozwoju. Czy uda im się osiągnąć porozumienie z Newell’s Old Boys? Ostateczna decyzja może zapaść w najbliższych dniach.

Zobacz również: Arsenal kusi Vlahovicia. Juventus ma powód, by rozważyć sprzedaż!