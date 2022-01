PressFocus Na zdjęciu: Andre Onana podczas meczu Ajax - Man Utd

Inter Mediolan od nowego sezonu będzie miał nowego bramkarza. Nerazzurri zbliżają się do finalizacji rozmów w sprawie pozyskania zawodnika Ajaksu Amsterdam Andre Onany. Do podpisania umowy powinno dojść w najbliższych dniach.

Andre Onana od nowego sezonu będzie bramkarzem Interu Mediolan

Kameruński bramkarz o miejsce w bramce Nerazzurrich będzie rywalizował z Samirem Handanoviciem, jeżeli ten przedłuży umowę

Onana był łączony także z powrotem do Barcelony, ale ostatecznie zasili szeregi mistrzów Włoch

Inter gotowy na podpisanie umowy z Onaną

Onana jest obecnie zawodnikiem Ajaksu Amsterdam, ale jego kontrakt z klubem wygasa z końcem czerwca i nie zostanie przedłużony. Według medialnych doniesień Inter Mediolan już kilka miesięcy temu doszedł z 25-letnim reprezentantem Kamerunu do porozumienia w sprawie warunków indywidualnego kontraktu.

Jak informuje Fabrizio Romano, Inter w ostatnich dniach oficjalnie poinformował Ajax o zamiarze podpisania z Onaną umowy i powinno dojść do tego w najbliższym czasie. Według informacji Daily Mail, bramkarz opuści tymczasowo zgrupowanie reprezentacji Kamerunu przed zbliżającym się Pucharem Narodów Afryki, aby zjawić się w Mediolanie i podpisać kontrakt.

Onana pierwsze kroki w piłce stawiał w akademii Samuela Eto’o w Kamerunie, by w 2010 roku przenieść się do szkółki Barcelony. Stolicę Katalonii opuścił jeszcze przed debiutem w pierwszej drużynie. Na początku 2015 roku przeniósł się do Ajaksu Amsterdam, którego w ostatnich latach był pewnym punktem.

W holenderskim zespole Kameruńczyk rozegrał 206 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W obecnym sezonie tylko dwukrotnie pojawił się na murawie, co jest przede wszystkim efektem 9-miesięcznego zawieszenia po uzyskaniu w ubiegłym roku pozytywnego wyniku testu na obecność niedozwolonej substancji w organizmie.

