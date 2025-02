Ibrahima Konate jest łączony z przenosinami do PSG oraz Realu Madryt. Stoper Liverpoolu udzielił wywiadu w programie Telefoot, podczas którego zabrał głos w tej sprawie. - To dla mnie wielki komplement - przyznał rozchwytywany Francuz.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

PSG i Real interesują się Ibrahimą Konate. Obrońca zabrał głos

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to Ibrahima Konate wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Według raportów prasy podczas najbliższego letniego okienka transferowego walkę o zakontraktowanie stopera Liverpoolu mają stoczyć Paris Saint-Germain oraz Real Madryt. Oba wymienione zespoły potrzebują bowiem poważnego wzmocnienia w formacji defensywnej, dlatego europejscy potentaci skierowali swój wzrok na 25-letniego Francuza.

Sam piłkarz odniósł się do tych rewelacji w trakcie ostatniego wywiadu, zaznaczając, że bardzo schlebia mu zainteresowanie gigantów, aczkolwiek na razie nie myśli o zmianie otoczenia. – To dla mnie wielki komplement, że tak duże kluby interesują się moją osobą. Jednak teraz skupiam się tylko na obecnym sezonie, dając z siebie wszystko dla Liverpoolu. Następnie kwestią mojej przyszłości zajmą się agenci – powiedział Ibrahima Konate we francuskim programie “Telefoot”.

21-krotny reprezentant Francji z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Reds od lipca 2021 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za 40 milionów euro z Lipska. Wcześniej grał w swojej ojczyźnie dla FC Sochaux oraz Paris FC, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Ceniony obrońca w koszulce ekipy Czerwonych rozegrał łącznie 116 meczów, zdobył 5 bramek i zanotował 4 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.