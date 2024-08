Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Bologna realną opcją dla Hummelsa, Francja i Arabia nie wchodzi w grę

Mats Hummels wraz z zakończeniem sezonu odszedł z Borussii Dortmund. Kontrakt doświadczonego obrońcy nie został przedłużony, a piłkarz z dniem 1 lipca stał się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Choć o usługi byłego reprezentanta Niemiec bije się wiele klubów, to zawodnik wciąż nie zdecydował się dołączyć do nowego zespołu. 35-latek systematycznie odrzuca przychodzące oferty.

Gianluca Di Marzio poinformował, że Hummels nie bierze pod uwagę przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Mimo że tamtejsze kluby są nim bardzo zainteresowane i oferują mu olbrzymie pieniądze, to gra na Półwyspie Arabskim kategorycznie nie wchodzi w grę. Wśród chętnych klubów do pozyskania niemieckiego piłkarza wymieniało się także drużyny z Francji. W tym przypadku również obrońca wykluczył możliwość gry w Ligue 1.

Gdzie więc może trafić Mats Hummels? Obecnie jak zaznacza włoski dziennikarz w grę wchodzi Bologna. Rossoblu w przyszłym sezonie zagrają w Lidze Mistrzów, więc potrzebują doświadczonych piłkarzy. Właśnie dlatego zaoferowali 35-latkowi możliwość podpisania kontraktu. Według Gianluki Di Marzio piłkarz poważnie myśli nad przyjęciem wspomnianej propozycji.

Hummels w Dortmundzie grał dwukrotnie, bowiem najpierw był piłkarzem klubu w latach 2008-2016, a następnie 2019-2024. Łącznie rozegrał w BvB 508 spotkań, w których zdobył 38 bramek. Ostatni raz w koszulce niemieckiego klubu pojawił się w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt.