Hummels odrzucił 15 klubów! Wśród nich mistrz z top 5 Europy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Hummels miał oferty z krajowych mistrzów

Wraz z zakończeniem sezonu 2023/24 Mats Hummels pożegnał się z Borussią Dortmund. Były reprezentant Niemiec, mimo swojego wieku, był rozchwytywany na rynku transferowym. 35-latek mógł przebierać w ofertach, także z czołowych lig Europy. W gronie zainteresowanych wymieniano nawet takie ekipy, jak Barcelona czy Juventus.

Wydawało się, że mistrz świata z 2014 roku zagra w Hiszpanii. Spekulowano, że jego nowym klubem będzie Mallorca. Jednak ostatecznie defensor trafi do Włoch. Roma zaoferowała mu roczny kontrakt, na mocy którego zarobi 2,5 miliona euro. Giallorossi włączą go do kadry zgłoszonej do Ligi Europy. W fazie ligowej ekipa z Wiecznego Miasta zmierzy sę z Bilbao, Elfsborgiem, Dynamem Kijów, Unionem SG, Tottenhamem, Bragą, Alkmaar i Entrachtem.

Które ekipy faktycznie walczyły o Hummelsa? Listę zespołów, które rozmawiały z wychowankiem Bayernu, zdradza Nicolo Schira:

Bologna

Lille

Sporting CP

Ajax

Bayer Leverkusen

Besiktas

Galatasaray

West Ham

Brighton

Mallorca

Real Sociedad

Al Shabab

Al Nassr

klub z Kataru

klub z MLS

Zobacz także: Real szykuje galaktyczne okienko. Chce ściągnąć trzy wielkie gwiazdy!