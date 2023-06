PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt, Warta Poznań

Lech Poznań nie zrezygnował z transferu Kajetana Szmyta

“Kolejorz” wciąż analizuje potencjalne ściągnięcie utalentowanego pomocnika Warty

21-latek wywarł bardzo dobre wrażenie na Fernando Santosie

Hitowy transfer wewnątrz Ekstraklasy wciąż możliwy?

Od jakiegoś już czasu głośno mówi się o potencjalnym transferze Kajetana Szmyta do lepszego klubu. Piłkarz Warty Poznań łączony był już m.in. z zagranicznymi przenosinami do MLS oraz hitowy ruchem wewnątrz PKO Ekstraklasy. Takim byłby bowiem transfer do Lecha Poznań. “Kolejorz” miał zabiegać o 21-latka, ale w ostatnim czasie temat nieco ucichł.

Teraz, według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, temat na nowo odżył. Dziennikarz twierdzi, że w ekipie wicemistrza Polski trwają dyskusje na temat przydatności Szmyta w drużynie Johna van den Broma. Ewentualne sprowadzenie piłkarza nie byłoby dla Lecha zbyt dużym ryzykiem, bowiem klub byłby w stanie zainwestowane pieniądze odzyskać w razie kłopotów.

Z kolei sam Kajetan Szmyt w ostatnim czasie wziął udział w dodatkowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Jego umiejętności miały się spodobać selekcjonerowi. Pomocnik wywarł bardzo dobre wrażenie na Portugalczyku – przekazał Tomasz Włodarczyk.

