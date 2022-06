fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Frenkie De Jong długo odmawiał różnym klubom, które były zainteresowane jego usługami. Wszystko wskazuje jednak na to, że najnowsza propozycja dotycząca przyszłości piłkarza skończy się zmianą pracodawcy przez Holendra.

Man Utd wydaje się coraz bliżej sfinalizowania dużego transferu

Druga linia Czerwonych Diabłów ma być wzmocniona kosztem FC Barcelony

The Athletic sugeruje, że cała transakcja ma się zamknąć w kwocie 80 milionów euro

De Jong jednak zakotwiczy w Man Utd?

Frenkie De Jong coraz przychylniej spogląda na przeprowadzkę do Manchesteru United. Mimo że ekipa z Old Trafford w kolejnej kampanii nie będzie rywalizowała w Lidze Mistrzów. Tajemnicą Poliszynela jest, że to miał być główny powód, który sprawiał, że zawodnik niechętnie podchodził do tematu zmiany klubu.

Holenderski pomocnik nie był zainteresowany rozstanie z FC Barceloną. Tym bardziej że przed Katalończykami rysuje się ciekawa przyszłość. Pod wodzą Xaviego Hernandeza drużyna w końcu zaczęła grac na miarę oczekiwań.

The Athletic podaje z kolei, że De Jung aktualnie wydaje się chętny na to, aby dołączyć do Man Utd. Angielski klub ma wyłożyć na transakcję 80 milionów euro, czyli tyle, ile za zawodnika oczekują wicemistrzowie La Liga.

Klub z Old Trafford jest jednym z nielicznych, który może sobie pozwolić na tego typu transakcję. Zwolennikiem transakcji z udziałem De Jonga jest Erik ten Hag, który od pierwszego lipca będzie nowym menedżerem Man Utd. Zastąpi w tej roli Ralfa Rangnicka, który niedawno został selekcjonerem reprezentacji Austrii.

Czytaj więcej: Barcelona będzie rozmawiać z Man Utd ws. de Jonga