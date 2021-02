Tuż przed zamknięciem zimowego okna transferowego Hertha Berlin poinformowała o finalizacji dwóch transferów. Do stołecznego klubu dołączyli Sami Khedira i Nemanja Radonjić.

O możliwych przenosinach doświadczonego Khediry do Herthy mówiło się od kilkunastu dni. Rozmowy w tej sprawie sfinalizowane zostały w poniedziałek. Dla 33-letniego pomocnika jest to powrót na boiska Bundesligi po 14 latach, które spędził w Realu Madryt i Juventusie.

– W osobie Samiego Khediry pozyskujemy topowego zawodnika, który w ostatnich latach był związany z czołowymi europejskimi klubami. Ze swoim doświadczeniem z gry w Lidze Mistrzów, Serie A, La Liga, a także reprezentacji Niemiec na mistrzostwach Europy i świata, będzie dla nas natychmiastowym wzmocnieniem – powiedział dyrektor sportowy klubu Arne Friedrich, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Zadowolenia z powrotu do Niemiec i podpisania kontraktu z Herthą Berlin nie kryje również sam zawodnik. – Hertha podjęła wielki wysiłek, aby mnie sprowadzić i dała mi możliwość powrotu do Bundesligi. Jestem za to wdzięczny i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać momentu, w którym po raz pierwszy stanę na boisku w niebiesko-białej koszulce – powiedział Khedira.

– Czuję się bardzo dobrze pod względem fizycznym i chcę wykorzystać doświadczenie, które zdobyłem w ostatnich latach. Chcę pomóc drużynie i poprowadzić Herthę do większych sukcesów sportowych – dodał doświadczony pomocnik.

Serbskie wzmocnienie ofensywy

W ostatnim dniu okna transferowego Hertha poinformowała również o sfinalizowaniu transferu Nemanji Radonjicia. Serbski skrzydłowy dołączył do niemieckiego klubu na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylia. W umowie między klubami znalazła się również opcja definitywnego transferu.

– Nemanja to ofensywny zawodnik, który ożywi naszą grę na skrzydłach, dzięki swojej szybkości. Regularnie potwierdzał swoje wysokie umiejętności zarówno w klubie, jak i w drużynie narodowej – powiedział Friedrich.

– Odbyłem bardzo dobre rozmowy z osobami decyzyjnymi w Hercie. Bundesliga jest jedną z najlepszych lig w Europie. Chcę jak najszybciej pokazać, że jestem wzmocnieniem dla Herthy. Cieszę się na myśl o nowym klubie i moich nowych kolegach z drużyny – stwierdził natomiast sam zawodnik po podpisaniu umowy.

Khedira i Radonjić mają pomóc Hercie w niespodziewanej walce o utrzymanie w Bundeslidze. Obecnie drużyna ze stolicy Niemiec plasuje się tuż nad strefą spadkową. Kolejne ligowe spotkanie Herthę czeka już w najbliższy piątek. Na własnym stadionie podejmować będzie Bayern Monachium.



