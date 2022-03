Pressfocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard ciągle jest dużym nazwiskiem na wyspach. Przygoda skrzydłowego w Madrycie nie idzie zgodnie z planem. Stąd też coraz częściej pojawiają się wieści, że Belg wróci do Premier League. Według Foot Mercato, Arsenal przystąpił do pierwszych rozmów z otoczeniem piłkarza za zgodą Królewskich.

Eden Hazard nie może odzyskać dawnego blasku w Realu Madryt

Szansą na regularne występy byłoby wypożyczenie do innego zespołu

Arsenal planuje wykorzystać ten fakt i rozważa roczne wypożyczenie Belga

Hazard z szansą na powrót do Londynu

Eden Hazard osłabł z sił, kiedy zamienił Chelsea na Real Madryt. Od początku pobytu w stolicy Hiszpanii niewiele idzie po jego myśli. Problemy z dietą, a do tego częste kontuzje mięśniowe zastopowały karierę Belga na dobre.

Dziś 31-latek znany jest bardziej z dokonań w Premier League niż z wojaży na boiskach La Liga. W kadrze Królewskich ma też sporą konkurencję, dlatego najwięcej czasu spędza na ławce rezerwowych. Florentino Perez od dawna wie, że wydanie 130 mln funtów w 2019 r. było wielkim błędem. W tym sezonie Hazard zagrał w 23 meczach, notując w nich gola i dwie asysty. Natomiast dziewięć razy wystąpił od pierwszej minuty, co planują wykorzystać angielskie ekipy w letnim okienku transferowym.

Według najnowszego raportu Daily Mail, Eden Hazard rozważa roczne wypożyczenie do ekipy, która zagwarantuje sobie miejsce w Lidze Mistrzów. W ostatnich miesiącach w angielskich mediach pojawiły się wieści o rozmowach z Newcastle. Belg nie jest jednak zainteresowany angażem na St. James’ Park. Jego największym marzeniem jest powrót do Chelsea, ale przy obecnej sytuacji nie wiadomo, jakie plany do wzmocnień będzie miał nowy właściciel The Blues.

Tymczasem dziennikarze Foot Mercato podali, że to Arsenal prowadzi teraz w wyścigu po usługi Hazarda. Mikel Arteta widziałby w swojej układance miejsce dla 31-latka. Podobno Kanonierzy przystąpili do pierwszych rozmów z otoczeniem gracza. Jak się okazało, zgodę na taki ruch wydał sam Real Madryt. Oba kluby pozostają w dobrych relacjach, po tym jak dobiły targu z Martinem Odegaardem, więc naprawdę może być coś na rzeczy.

Arsenal to obecnie czwarta siła Premier League. Przy utrzymaniu właściwego kursy Kanonierzy wrócą do elitarnych rozgrywek po wielu latach posuchy. Co więcej, mają przewagę nad piątym Man Utd oraz trzy zaległe spotkania do rozegrania.

