Erling Haaland latem tego roku zamienił Borussię Dortmund na Man City. Norweski napastnik wzmocnił siłę ofensywną The Citizens. Tymczasem CBS Sports przekonuje, że gwiazda reprezentacji Norwegii stara się przekonać Jude’a Bellinghama do zmiany barw klubowych.

Erling Haaland stara się przekonać Jude’a Bellinghama do zmiany pracodawcy

Norweg chciałby znów grać w jednym zespole z 19-latkiem

Rynkowa wartość Anglika wynosi 90 milionów euro

Haaland i Bellingham znów będą grać razem?

Erling Haaland podpisał umowę z Man City do końca czerwca 2027 roku. 22-latek dołączył do ekipy z Etihad Stadium za 60 milionów euro. Mistrzowie Pemier League skorzystali jednocześnie z okazji związanej z tym, ze w umowie zawodnika wpisana została klauzula odstępnego.

CBS Sports przekonuje natomiast, że Erling Haaland stara przekonać jednego ze swoich byłych kolegów klubowych do zmiany klubu. Norweg i Jude Bellingham są wciąż w stałym kontakcie. Najnowsze wieści dziennikarzy przekonują, że Haaland ma zamiar znów grać w jednym zespole ze swoim młodszym kolegą. Następstwem tego jest to, że reprezentant Norwegii stara się przekonać Bellinghama do tego, aby zdecydował się na transfer do The Citizens.

Nie tylko aktualni mistrzowie Anglii interesują się transferem z udziałem 19-latka. Bellingham znajduje się też na liście życzeń Borussii Dortmund. W tym sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 10 meczach, strzelając w nich trzy gole. Aktualny kontrakt Bellinghama z ekipą z Signal Iduna Park obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

