Haaland zostanie w Manchesterze City do końca kariery?

Erling Haaland na przestrzeni ostatnich miesięcy był łączony z hitowym transferem do Realu Madryt lub Barcelony. Królewscy rozważali sprowadzenie go do siebie, ale po zakontraktowaniu Kyliana Mbappe ten temat znacząco ucichł. Panuje obawa, że nadmiar gwiazd w szatni nie będzie korzystny dla drużyny z Santiago Bernabeu, dlatego w najbliższym czasie Królewscy nie podejmą próby przeprowadzenia szalonej transakcji. Zupełnie inaczej do Haalanda podchodziła Blaugrana, bowiem miało to być dla niej wymarzone wzmocnienie. Prezydent Joan Laporta liczy, że podczas letniego okienka uda się sprowadzić gwiazdę z prawdziwego zdarzenia, a to właśnie Norweg był typowany jako idealny następca Roberta Lewandowskiego.

W tle pozostawał jeszcze Manchester City, gdzie Haaland gra od 2022 roku. Wydawało się, że sam snajper myśli o tym, by docelowo trafić do Realu albo Barcelony. Rzeczywistość okazała się zgoła odmienna, bowiem niedawno sfinalizowano rozmowy kontraktowe, które przesądzają o jego dalszym pobycie na Etihad Stadium. Haaland związał się z Obywatelami historyczną umową, która obowiązywać będzie do 2034 roku. Czyni go także najlepiej opłacanym piłkarzem w całej historii Premier League.

W 2034 roku Haaland będzie miał 34 lata. Czy to oznacza, że zostanie w Manchesterze City do końca swojej kariery? Oczywiście transfer wchodzi w grę, ale teraz wszystko po stronie klubu, który może zażyczyć sobie szalonej kwoty. Zapytany o potencjalną przeprowadzkę do Barcelony oraz Realu snajper zapewnił, że w szeregach mistrza Anglii czuje się znakomicie.

– Rozmowy z ludźmi dookoła przekonały mnie, że Manchester City to odpowiedni wybór. Doszliśmy do takiego wniosku i chcę tu spędzić wiele lat. To cudowne miejsce. Czy ta umowa wyklucza transfer do Realu lub Barcelony? Dopiero złożyłem podpis, więc co mogę na ten temat powiedzieć? Oczywiście jestem szczęśliwy w klubie i mi to odpowiada. Czekam na kolejne lata w Manchesterze – zaznaczył Haaland.