PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland, który obecnie przygotowuje się do występów w reprezentacji Norwegii, podczas poniedziałkowej konferencji nie chciał zbyt wiele mówić o swoim transferze do Manchesteru City. 21-letni napastnik przyznał jednak, że ostatnie miesiące były dla niego bardzo ciężkie.

Erling Haaland podczas letniego okna transferowego zamieni Borussię Dortmund na Manchester City

Norweg przyznał, że ostatnie miesiące były dla niego bardzo trudne

Miesiąc temu zmarł agent piłkarza Mino Raiola

Haaland potrafi się odciąć

Reprezentant Norwegii od nowego sezonu będzie występował w Manchesterze City, który wygrał rywalizację o jego pozyskanie z kilkoma innymi czołowymi klubami.

– Ostatnie miesiące były ciężko. Nie było łatwo, ale jednocześnie przez dwa i pół roku dawałem z siebie wszystko dla Borussii Dortmund. Zrobiłem dla klubu wszystko, co w mojej mocy. Teraz jestem gotowy na cztery mecze z reprezentację i to mnie cieszy – powiedział Erling Haaland podczas konferencji prasowej.

– Jeśli mogę się trochę pochwalić, to jeśli jest coś, w czym jestem bardzo dobry, to jest to umiejętność skupienia się na piłce nożnej, a nie na rzeczach, na których nie powinienem się skupić. Potrafię odciąć się od wszystkiego – dodał.

Haaland był również pytany o śmierć jego agenta Mino Raioli. – To sprawiło, że wszystko się zmieniło. Możecie to sobie wyobrazić, nie muszę mówić wiele więcej. Ale tak to już jest – mówił Haaland. – Nie mogę narzekać, podoba mi się moje życie, podoba mi się miejsce, w którym jestem. Nie powinienem narzekać.

W zakończonym sezonie Haaland rozegrał w barwach Borussii Dortmund 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 29 bramek.

