Gwiazdor zaczął myśleć o transferze. FC Barcelona chce go u siebie

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Enrique Cerezo

Julian Alvarez rozważa odejście z Atletico. Barcelona nawiązała kontakt

Julian Alvarez to obecnie lider ofensywy Atletico Madryt. Napastnik sprowadzony z Manchesteru City za 75 milionów euro doskonale odnalazł się w Hiszpanii, co potwierdzają jego statystyki. W 46 meczach we wszystkich rozgrywkach Argentyńczyk strzelił 23 gole i dodatkowo zanotował pięć asyst. Jednak pomimo świetnych indywidualnych wyników piłkarz nie jest do końca zadowolony z dotychczasowego pobytu w drużynie Los Colchoneros.

Jak wynika z najnowszych informacji, Julian Alvarez jest rozczarowany tym, że Atletico Madryt tak szybko przestało grać o najcenniejsze trofea. Zespół Diego Simeone odpadł z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla, a oprócz tego stracił kontakt z Barceloną i Realem w La Liga. Przyzwyczajony do sukcesów w Anglii napastnik ma dużo większe ambicje, co sprawia, że już po tak krótkim czasie zaczął myśleć o ewentualnym transferze w przyszłości.

Na łamach Goal.pl przekazywaliśmy już doniesienia portalu E-Noticies, który przekonuje, że zapytanie ws. potencjalnego transferu Juliana Alvareza złożyła FC Barcelona. Według tego źródła Los Colchoneros nie chcą sprzedawać Argentyńczyka, ale możliwe jest uruchomienie klauzuli wykupu opiewającej na 150 milionów euro. Oczywiście w obecnej sytuacji finansowej trudno sobie wyobrazić, aby Duma Katalonii mogła sobie pozwolić na tak pokaźny wydatek.