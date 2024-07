Liverpool rozważa złożenie ponownej oferty, aby pozyskać Anthony'ego Gordona. Jak twierdzi portal sundayworld.com, The Reds są zachęceni do rozmów, bowiem piłkarzy marzy o dołączeniu do klubu.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Newcastle

Gordon marzy o grze w Liverpoolu, The Reds rozważają ofertę

Anthony Gordon zimą 2023 roku zamienił Everton na Newcastle. Choć pierwsze pół roku Anglika na St. James Park było dość trudne i nie zwiastowało, że w bliskiej przyszłości skrzydłowy może zostać liderem zespołu. Jednak sezon 2023/2024 wszystko zmienił, a talent piłkarza wystrzelił w górę. Reprezentant Anglii nie tylko stał się kluczowym zawodnikiem u Eddiego Howe’a, ale również jedną z gwiazd zespołu.

Nic więc dziwnego, że bardzo szybko w stronę Gordona zaczęły zerkać największe kluby w Anglii. Na wczesnym etapie letniego okna transferowego do Newcastle zgłosił się Liverpool. Rozmowy zostały jednak szybko zakończone, gdyż różnica w wycenie była zbyt duża. Mimo to piłkarz nie ukrywał, że byłby otwarty na transfer do The Reds, bowiem marzy o grze w tym samym klubie, co jego idol Steven Gerrard.

Według informacji Kevina Palmera z portalu sundayworld.com Liverpool rozważa powrót do negocjacji z Newcastle ws. pozyskania Anthony’ego Gordona. Klub z Anfield Road ma być zachęcony do wznowienia rozmów przez dużą chęć zawodnika do przeprowadzki. Przeciwnikiem sprzedaży angielskiego skrzydłowego jest Eddie Howe, czyli trener Newcastle. Szkoleniowiec Srok jasno potwierdził w rozmowie z mediami, że nie chce, aby klub opuścili najważniejsi zawodnicy.

Gordon w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 48 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował 11 asyst.