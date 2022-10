PressFocus Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia jest obserwowany przez najlepsze kluby Europy, co nie może dziwić, bowiem Gruzin zachwyca w Serie A.

Kvaratskhelia jest odkryciem obecnego sezonu

Gruzin to największa gwiazda Napoli

Skrzydłowy wzbudza zainteresowanie gigantów

Khvicha Kvaratskhelia szybko wyfrunie z Neapolu?

Khvicha Kvaratskhelia jest jednym z najlepszych zawodników we włoskiej ekstraklasie. 21-letni lewoskrzydłowy zachwyca nie tylko w Serie A, ale także w Lidze Mistrzów. To nie przechodzi bez uwagi potentatów, a media już rozpisują się o przyszłym transferze Gruzina do jeszcze lepszego zespołu.

W kontekście byłego piłkarza Dinama Batumi oraz Rubina Kazań wymienia się takie kluby jak Manchester City, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain oraz Real Madryt. 19-krotny reprezentant Gruzji póki co zapewnia jednak, że jest szczęśliwy w Neapolu i marzy o zdobyciu scudetto.

Lepszego początku w nowym zespole Khvicha Kvaratskhelia chyba nie mógł sobie wymarzyć. Gruziński atakujący wszedł do drużyny Napoli bez żadnych kompleksów i od razu stał się czołowym piłkarzem “Azzurrich”. 21-latek w barwach włoskiej ekipy rozegrał 14 spotkań, strzelił 7 bramek i zaliczył 8 asyst.

Khvicha Kvaratskhelia jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 35 mln euro, a jego wartość rynkowa stale rośnie. 10 milionów euro, które latem zapłaciło za niego Napoli, w tym momencie wydaje się absolutną promocją i znakomitą inwestycją.

