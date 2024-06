Gwiazda Man City nie dla Realu. Transfer na razie niemożliwy

Julian Alvarez miał wyrazić chęć przenosin do Realu Madryt, a przynajmniej tak przekazał serwis The Athletic. Tymczasem najnowsze wieści w tej sprawie opublikował Football Insider.

Źródło: Football Insider / The Athletic

PA Images / Alamy Na zdjęciu: De Bruyne i Alvarez

Manchester City nie odda Juliana Alvareza. Transfer do Realu nie teraz

Julian Alvarez to zawodnik, który w zawodowej piłce wygrał wszystkie najważniejsze trofea. Mimo tego 24-latek nie odgrywa pierwszoplanowej roli w Manchesterze City ze względu na obecność Erlinga Haalanda. Środkowy napastnik najczęściej występuje za plecami Norweg, niż na swojej nominalnej pozycji.

Niespodziewane wieści na temat Argentyńczyka przekazał serwis The Athletic, który uważa, że Julian Alvarez marzy o grze dla Realu Madryt. Królewscy z pewnością wezmą to pod uwagę, ale na ten moment skład ataku wygląda na kompletny. Trudno byłoby umieścić Alvareza na boisku w jednym momencie z Rodrygo, Viniciusem i Mbappe.

– Jestem spokojny, czuję się dobrze i jestem szczęśliwy w Manchesterze City. Zobaczymy, co się stanie – powiedział Alvarez, cytowany przez beIN Sports. Ostatnie słowa sugerują, że Argentyńczyk nie jest w stu procentach pewny swojej przyszłości.

Kolejne informacje publikuje portal Football Insider. Według tego źródła przenosiny Juliana Alvareza są wykluczone, ponieważ Manchester City bardzo ceni napastnika i nie chce go stracić. Piłkarz ma kontrakt do 2028 roku, co oznacza, że Obywatele mają wszystko w swoich rękach. Władze klubu z Etihad Stadium zapewne odstraszą potencjalnych kupców wysokimi żądaniami.

