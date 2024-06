ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Liverpool zaproponował 45 mln euro za Edersona

Ederson Jose dos Santos Lourenco da Silva znany jako po prostu Ederson ma za sobą kapitalny sezon w barwach Atalanty Bergamo, co nie umknęło uwadze europejskich gigantów. Jak podaje włoski dziennikarz Jorge Nicola, poważne zainteresowanie sprowadzeniem 24-letniego pomocnika wykazuje m.in. Liverpool. Co więcej, włodarze The Reds przeszli już do konkretów i złożyli pierwszą ofertę za reprezentanta Brazylii.

Propozycja angielskiego klubu opiewa na 45 milionów euro, a włoska drużyna jeszcze nie udzieliła odpowiedzi. Przypomnijmy, że Liverpool kilka tygodni temu przejął Arne Slot, który na ławce trenerskiej ekipy The Reds zastąpił Juergena Kloppa. Przed holenderskim szkoleniowcem trudne zadanie wejścia w buty słynnego Niemca, dlatego były opiekun Feyenoordu Rotterdam nadchodzącego lata chce dokonać poważnych wzmocnień składu.

Takim na pewno byłoby pozyskanie Edersona z Atalanty Bergamo. Pomocnik w zakończonej kampanii rozegrał łącznie 53 mecze, strzelił 7 goli i zaliczył 1 asystę. 24-latek koszulkę aktualnego zespołu z powodzeniem przywdziewa od lipca 2022 roku, gdy przeprowadził się na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za niespełna 23 miliony euro z Salernitany. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia zdobywcę Ligi Europy na 40 milionów euro.