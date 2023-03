fot. PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Po sezonie wygasa kontrakt Ilkaya Gundogana z Manchesterem City

Niemiec może pozostać w ekipie mistrza Anglii lub przenieść się do FC Barcelony

Xavi Hernandez ma za sobą satysfakcjonującą rozmowę z Gundoganem

FC Barcelona pozyska Gundogana na atrakcyjnych warunkach?

Duma Katalonii nieustannie poszukuje nowego środkowego pomocnika. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Sergio Busquetsa, który wciąż nie podjął decyzji w sprawie opuszczenia Camp Nou. Jego umowa wygasa po sezonie, a FC Barcelona oferuje mu roczne przedłużenie. Decyzja należy do samego zawodnika, który jest kuszony przez klub ze Stanów Zjednoczonych.

Jeśli Busquets odejdzie, w zespole pojawi się jego następca. Jednym z celów transferowych Blaugrany stał się Ilkay Gundogan, możliwy do wyciągnięcia z Manchesteru City na zasadach wolnego transferu.

Niemiecki pomocnik ma dwie możliwości – przedłuży wygasający kontrakt z mistrzem Anglii lub przeniesie się do Katalonii. Hiszpańskie media donoszą, że spotkał się on już z Xavim Hernandezem, a rozmowa przebiegła bardzo pozytywnie. Gundogan jest otwarty na ewentualną przeprowadzkę do Barcelony, a co najważniejsze – może obniżyć dotychczasowe wynagrodzenie.

🔴 Xavi Hernández i Ilkay Gündogan odbyli już pierwszą rozmowę. Odczucia z tych pierwszych kontaktów z Gündoganem i jego środowiskiem były więcej niż pozytywne, ponieważ 🇩🇪 jest skłonny obniżyć swoje wynagrodzenie by móc trafić do Barçy. [@fansjavimiguel] (2️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) March 15, 2023

